"Новости дня": новый трамвайный маршрут появится в Москве

Новый трамвайный маршрут появится в Москве. С его появлением для жителей района Ивановское время в пути до станции метро "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут. А до "Авиамоторной" можно будет доехать за 29 минут вместо 42.

Новая трамвайная линия с 5 остановками пройдет обособленно от потока машин. Приподнятые остановочные платформы сделают посадку удобной. "Умные" остановки оснастят информационными табло и местами для зарядки телефонов.

