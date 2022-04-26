"Жизнь в большом городе": загородная недвижимость

В московском регионе растет спрос на загородную недвижимость. Это традиционно происходит перед стартом дачного сезона.

Как правильно выбрать участок? На что стоит обратить внимание, чтобы не попасться на мошенников? И что выгоднее: приобрести готовый дом или построить его самому?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".