"Жизнь в большом городе": бумага

Дефицит офисной бумаги отменяется. Цены на нее, бившие все рекорды в феврале, снизились. А вот книги подорожали на 20% из-за роста стоимости типографских услуг, колебаний курса валют и введенных санкций.

Как сложившаяся ситуация повлияет на ассортимент в книжных магазинах? И что сейчас читают москвичи? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".