"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На 98-м километре МКАД, на внешней стороне, произошло столкновение двух автомобилей на обочине, из-за этого придется медленно ехать два километра.

Также на МКАД, но только на 68-м километре по внешней стороне, в третьей полосе сломался автомобиль, который затормозил поток автомобилей.



Общая длина заторов – 52 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.