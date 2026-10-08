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08 октября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": напавший на контролера мужчина получил 1,5 года заключения

"Московский патруль": напавший на контролера мужчина получил 1,5 года заключения

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Напавший на контролера мужчина получил 1,5 года заключения. Решение принял Савеловский районный суд Москвы. Мужчина попался на неоплате проезда, но получать, а тем более платить штраф не собирался.

Он отказался показывать паспорт для оформления протокола, а затем и вовсе накинулся с кулаками на хрупкую девушку инспектора. Мужчина ударил ее по лицу, после чего трусливо сбежал из автобуса.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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