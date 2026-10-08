"Московский патруль": столичная полиция провела рейд по работе нелегальных таксистов

Чтобы контролировать ситуацию в сфере такси, сотрудники транспортной полиции вместе с Московской административной дорожной инспекцией регулярно проводят профилактические рейды. Чаще всего они пресекают деятельность нелегальных таксистов у столичных железнодорожных вокзалов.

Такие водители не трудоустроены в официальном таксопарке и не числятся в реестре перевозчиков. Они не проходят необходимые проверки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

