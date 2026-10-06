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06 октября, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": 11 тыс км прошел водный патруль ЦОДД с начала летней навигации

"Московский патруль": 11 тыс км прошел водный патруль ЦОДД с начала летней навигации

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11 тысяч километров прошел водный патруль ЦОДД за первые 5 месяцев со старта сезона летней речной навигации. Каждый день сотрудники проводят беседы с судоводителями о важности соблюдения правил плавания и стоянки. Кроме того, инспекторы ежедневно осматривают десятки причалов и сходов.

Вместе с тем сотрудники ЦОДД фиксируют неисправности и загрязнения в акватории, которые нужно устранить. Это касается всего, что может привести к аварийным ситуациям.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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