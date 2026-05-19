19 мая, 21:30
"Московский патруль": монеты времен Российской империи изъяли таможенники в Домодедове
Домодедовские таможенники изъяли у россиянина старинные монеты, которые он привез из-за границы без декларации. Среди находок оказались экземпляры времен Российской империи, в том числе памятная монета к 300-летию династии Романовых.
Сейчас такие предметы представляют культурную ценность и подлежат обязательному декларированию при ввозе. В начале 1900-х на 1 рубль можно было купить около 20 буханок хлеба. Подробнее – в программе "Московский патруль".