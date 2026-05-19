"Московский патруль": туристы из Москвы погибли при крушении аэролодки на Байкале

В Бурятии во время экскурсии по Байкалу перевернулась аэролодка с туристами из Москвы и Московской области. Судно опрокинулось в 30 метрах от берега, в результате чего пассажиры оказались в ледяной воде. Из 17 человек до берега не смогли добраться 5 туристов, среди них 1 мужчина и 4 женщины.

По предварительным данным, судно было перегружено почти в 2 раза и не соответствовало заявленной вместимости, при этом пассажиры находились без спасательных жилетов. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

