"Московский патруль": адвокат артистов Александр Карабанов обвиняется в мошенничестве

Известный адвокат Александр Карабанов, защищавший звезд и миллиардеров, оказался под следствием. Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Карабанова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2024 году он пообещал клиенту решить вопрос с силовыми структурами за 7 миллионов рублей, но не выполнил обязательств и присвоил деньги. Потерпевшим выступает участник танцевального шоу на федеральном канале Алексей Леденев, которого подозревают в хищении имущества на оборонном предприятии.

