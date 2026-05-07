"Московский патруль": дело байкера, сбившего Добромилову, поступило в московский суд

В Никулинский районный суд Москвы доставили байкера Максима Завирюху, который насмерть сбил девушку‑фотографа Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице.

По версии следствия, авария произошла, когда мотоциклист выполнял трюк "вилли" (езда на заднем колесе). Байкер потерял управление и наехал на девушку, сидевшую на проезжей части во время фотосессии. От удара фотограф получила открытую черепно‑мозговую травму и скончалась в машине скорой помощи.

Завирюха признал вину и выразил готовность возместить ущерб семье погибшей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

