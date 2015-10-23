"Московский патруль": Зампрокурора отправили под домашний арест

Заместитель прокурора Хамовнического района Москвы Юлия Горбачева будет находиться под домашним арестом. Такое решение принял Басманный

суд столицы. По данным следствия, сотрудница надзорного ведомства пыталась передать 3 миллиона рублей федеральному судье за то, чтобы он

не наказывал строго одного из подсудимых. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".