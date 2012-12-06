"Московский патруль": Чиновник Минсельхоза Донских объявлен в розыск

Бывший высокопоставленный сотрудник Минсельхоза Олег Донских скрывается от правосудия в Египте или Турции. По некоторым данным, он уехал туда в отпуск и до сих пор не вернулся. Затянувшуюся заграничную поездку собираются прервать оперативники МВД. Они объявили чиновника в международный розыск. В России в отношении Донских возбуждено два уголовных дела. Оба связаны с махинациями при поставках оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота. Ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.