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06 декабря 2012, 21:27

"Московский патруль": Чиновник Минсельхоза Донских объявлен в розыск

"Московский патруль": Чиновник Минсельхоза Донских объявлен в розыск

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Бывший высокопоставленный сотрудник Минсельхоза Олег Донских скрывается от правосудия в Египте или Турции. По некоторым данным, он уехал туда в отпуск и до сих пор не вернулся. Затянувшуюся заграничную поездку собираются прервать оперативники МВД. Они объявили чиновника в международный розыск. В России в отношении Донских возбуждено два уголовных дела. Оба связаны с махинациями при поставках оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота. Ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.
Программа: Московский патруль
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