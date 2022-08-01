"Московский патруль": присяжные огласили приговор директору фабрики "Меньшевик"

В Московском городском суде сегодня обсуждали неожиданный вердикт в отношении директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Его обвиняли в покушении на убийство новых собственников здания, охранника и судебного пристава.

Однако присяжные уже во второй раз встали на сторону подсудимого. Ранее Аверьянова оправдали по делу об убийстве. Почему его вину не удается доказать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.