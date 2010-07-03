Утка-попрошайка появилась в метро Санкт-Петербурга

Утка-попрошайка появилась в метро Санкт-Петербурга, передает телеканал Москва 24.

По словам местных жителей, женщина вместе с уткой ходит по вагонам и просит милостыню ежедневно. Некоторые пассажиры выразили беспокойство из-за того, что утка их может ущипнуть. Другие считают, что женщину необходимо наказать за жестокое обращение с животными. А некоторые пассажиры напротив пожалели животное.

Впервые утка-попрошайка и ее хозяйка появились в метро в 2015 году. Хромающая утка по кличке Лапка также собирала деньги на лечение. Зоозащитники тогда призвали петербуржцев не подавать денег.

Ранее сообщалось, что в районе Западное Дегунино девушка выгуливала крокодила. Девушка рассказывала, что своего домашнего питомца Венера Арифуллина выгуливает дважды в год. Кайману по имени Тэкере этого более чем достаточно. По словам хозяйки, таким образом питомец получает норму ультрафиолета.

