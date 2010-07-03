Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" отправили к месту выпуска

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Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска в Хабаровском крае, рассказал представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

По оценкам ветврачей, они готовы к перевозке, передает РИА Новости. Специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, хорошо знакомы косаткам. Так морские млекопитающие смогут избежать дополнительного стресса.

Выпуск состоится на следующей неделе, в мероприятии будут участвовать представители Greenpeace и российских телеканалов. Ученые прогнозируют хорошую погоду и невысокие волны в районе выпуска.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море в июне, вторую из трех косаток – в июле. Ситуация с "китовой тюрьмой" получила широкую огласку после того, как в Greenpeace в 2018 году сообщили о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели уголовное дело. Три белухи и одна косатка позднее пропали из вольеров.

Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно.

Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".