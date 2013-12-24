Четыре экспресса на Казанском направлении будут "игнорировать" Выхино

Четыре поезда-экспресса "Спутник" на Казанском направлении с 26 декабря будут останавливаться на платформе "Новая" вместо станции "Выхино", сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения в расписании коснутся поездов №7307 и №7309 Раменское - Москва-Казанская отправлением в 7.30 и в 8.00, № 7391 Куровская - Москва-Казанская отправлением в 7.15 и

№ 7001 Голутвин - Москва-Казанская отправлением в 6.30.

По словам железнодорожников, это делается "для перераспределения пассажиропотока на станции столичного метро "Выхино".

До какого времени будет установлен такой порядок, в документе не говорится.