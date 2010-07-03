Женщина впервые станет президентом Словакии

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Адвокат Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии. Она станет первой женщиной-президентом республики.

После подсчета данных она набрала 58,38 процента голосов, ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62 процента голосов, передает "Комсомольская правда".

Отмечается, что в выборах участвовали 41,2 процента избирателей. Шефчович заблаговременно признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов.

Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности.

К президентским обязанностям 45-летняя Чапутова приступит 15 июня – по истечении полномочий нынешнего главы страны Андрея Киски.

В ноябре 2018 года стало известно, что женщина впервые станет президентом Грузии. Саломе Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей.