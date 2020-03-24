Более 500 человек умерли за сутки из-за коронавируса в Испании

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В Испании с начала распространения в стране коронавируса зафиксировано по меньшей мере 39673 случая заражения, более 500 человек умерли за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министерство здравоохранения Испании.

По данным Минздрава, всего в стране умерли 2696 человек, 3794 пациента выздоровели.

"Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами", – говорится в сообщении.

По данным на понедельник, известно о 33089 заболевших и 2182 жертвах эпидемии.

Жителей Испании, которые находятся на карантине, развлекают песнями и танцами полицейские. Из-за введенного в стране карантина людям предстоит провести дома еще как минимум две недели. Чтобы их подбодрить, полицейские останавливаются под балконами, играют на гитаре, поют песни и танцуют.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

По сведениям ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.