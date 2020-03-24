Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:24

Более 500 человек умерли за сутки из-за коронавируса в Испании

за рубежом общество безопасность

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

В Испании с начала распространения в стране коронавируса зафиксировано по меньшей мере 39673 случая заражения, более 500 человек умерли за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министерство здравоохранения Испании.

По данным Минздрава, всего в стране умерли 2696 человек, 3794 пациента выздоровели.

"Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами", – говорится в сообщении.

По данным на понедельник, известно о 33089 заболевших и 2182 жертвах эпидемии.

Жителей Испании, которые находятся на карантине, развлекают песнями и танцами полицейские. Из-за введенного в стране карантина людям предстоит провести дома еще как минимум две недели. Чтобы их подбодрить, полицейские останавливаются под балконами, играют на гитаре, поют песни и танцуют.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

По сведениям ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика