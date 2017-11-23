Трамп поздравил жителей США с Днем благодарения

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Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Днем благодарения в четверг, 23 ноября.

"Счастливого Дня благодарения, дела вашей страны начинают идти действительно хорошо. Рабочие места возвращаются, фондовый рынок поднялся выше, чем когда-либо, вооруженные силы набирают настоящую мощь, мы построим стену", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Лидер Соединенных Штатов также отметил, что страна достигла самых низких показателей по безработице за 17 лет, и подчеркнул хорошую работу сотрудников Верховного суда и министерства по делам ветеранов.

Перед праздником Трамп вместе со своей семьей принял участие в церемонии "помилования индеек". В этом году чести быть помилованными президентом удостоились индейки Драмстик и Уишбоун. Теперь их по традиции поселят на ферме в штате Виргиния.

Американские лидеры чествуют птиц на День благодарения с 1947 года со времен президента Гарри Трумэна. Именно ему впервые подарили на праздник индейку. А в 1963 году Джон Кеннеди предложил оставлять подаренных птиц в живых.

Ранее Трамп прокомментировал состоявшийся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что остался доволен переговорами.