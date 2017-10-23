Депутата рады избили под Львовом из-за бульдога

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового избили во Львовской области. Инцидент произошел во время встречи парламентария с избирателями.

Как рассказал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, встреча должна была состояться у развлекательного комплекса "Берлога" в селе Хащованя. Конфликт начался из-за того, что охрана парламентария подобрала чужую собаку породы французский бульдог. Группа людей, приехавшая за псом на машине с логотипом гостиничного комплекса "Вежа Ведмежа", устроила драку с депутатом.

Подтверждение инцидента поступило и от самого Лозового. Он написал в социальной сети, что его избили, но отметил, что с ним все нормально. В нападении он объявил "лесную мафию": руководителя госпредприятия "Славский лесхоз" Сергея Кокотца и его соратников.