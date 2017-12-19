Политолог пояснил цель программы США по изучению инопланетян

19 декабря, 17:19
Фото: ТАСС/Ron Sachs
Политолог Михаил Синельников-Оришак призвал отнестись без иронии к сообщениям о программе США по изучению инопланетян.
"На самом деле я бы особо над этим не издевался. Думаю, такие программы по наблюдению за несанкционированной активностью есть и в других странах, но их не афишируют, так как общественность воспринимает подобное крайне неоднозначно. Ведь как люди думают: ага, они там за человечками гоняются! Но очевидно, что человечество должно уделять этому внимание: мало ли что произойдет", – считает эксперт, передает RT.
Неземных врагов в Вашингтоне рассматривают как угрозу. Государство, которое сможет дать отпор, станет первым в подобных технологиях на планете, отметил политолог. Поэтому, по его словам, на программу выделили денежные средства из бюджета страны.
Ранее в СМИ появились сведения о неофициальной программе Пентагона по исследованию НЛО. На проект, который Минобороны США реализовывало в течение 10 лет, было потрачено более 20 миллионов долларов.
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