Политолог пояснил цель программы США по изучению инопланетян

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Политолог Михаил Синельников-Оришак призвал отнестись без иронии к сообщениям о программе США по изучению инопланетян.

"На самом деле я бы особо над этим не издевался. Думаю, такие программы по наблюдению за несанкционированной активностью есть и в других странах, но их не афишируют, так как общественность воспринимает подобное крайне неоднозначно. Ведь как люди думают: ага, они там за человечками гоняются! Но очевидно, что человечество должно уделять этому внимание: мало ли что произойдет", – считает эксперт, передает RT.

Неземных врагов в Вашингтоне рассматривают как угрозу. Государство, которое сможет дать отпор, станет первым в подобных технологиях на планете, отметил политолог. Поэтому, по его словам, на программу выделили денежные средства из бюджета страны.

Ранее в СМИ появились сведения о неофициальной программе Пентагона по исследованию НЛО. На проект, который Минобороны США реализовывало в течение 10 лет, было потрачено более 20 миллионов долларов.