Пентагон опубликовал запись пререхвата НЛО истребителями США

18 декабря, 22:47
Фото: Youtube/Warrior Poet
Пентагон опубликовал видео, запечатлевшее, как военные следят за неопознанным летающим объектом. Операцию по сопровождению осуществили в 2004 году два истребителя F/A-18 Super Hornets. Ранее ролик был засекречен.
По данным The Independent, инцидент произошел у берегов Сан-Диего. В небе парил вращающийся объект, он расположился на высоте 24 километра над землей.
Командир Дэвид Фрэвор и капитан-лейтенант Джим Слейт выполняли тренировочную миссию в 160 километрах от Тихого океана. Они получили приказ перехватить некий летательный аппарат.
Отмечается, что Фрэвора поразила скорость объекта, который обогнал бы любой самолет США. Он добавил, что аппарат вывел из строя радары истребителей. Точную скорость объекта зафиксировать не удалось.
Военное ведомство США ранее заявило о существовании программы, в рамках которой с 2007 по 2012 года ведомство занималось исследованием неопознанных летающих объектов.
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