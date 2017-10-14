Закарпатье – не Украина, считает Саакашвили

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что украинского государства нет в Закарпатье.

"Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас", – заявил он, передает ТАСС.

По его мнению, виновником сложившейся ситуации в регионе является не политика Будапешта, а отсутствие политики Киева.

13 октября в столице Венгрии прошла акция "Самоопределение для Закарпатья". Участники собрались возле посольства Украины. Как рассказала украинский посол Любовь Непоп, протестующие требовали свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые живут на территории Украины. А также выступали против "варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

Отмечалось, что один из участников был футболке с надписью "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, вынужденных жить на Украине".

Глава МИД Украины Павел Климкин направил ноту протеста в МИД Венгрии из-за решения провести эту акцию. Он предположил, что такие действия могут означать поддержку сепаратизма Венгрией. В ответ венгерская сторона сообщила, что протестующие в праве на мирное собрание и представление своей позиции.

В сентябре украинский президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, подразумевающий полный отказ от обучения на языках национальных меньшинств к 2020 году. Венгрия выразила протест против этого закона и обвиняла Украину в нарушении международного права.

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