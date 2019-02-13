Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:54

В городе во Франции собакам запретили лаять

за рубежом

09:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/RomanovaAnna

В небольшом городке Фекьер на севере Франции запретили "длительный или повторяющийся лай". Распоряжение выпустил глава населенного пункта Жан-Пьер Эстьенн, сообщает портал "Мир 24".

"Город не имеет ничего против собак, но, когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать", – заявил мэр. Сейчас собаки в городе создают "невыносимые условия для жизни горожан".

Обсуждение проблемы началось после конфликта властей с одной из местных жительниц, которая содержит сразу несколько больших собак. Ее питомцы могли лаять и выть ночами напролет, а сама женщина никак не реагировала на замечания соседей и не выходила с ними на диалог.

Нарушителям грозит штраф 68 евро. Владельцам животных запрещается оставлять собак в закрытых помещениях без присмотра. Лающие собаки также должны содержаться внутри, если их поведение "мешает отдыху или расслаблению" кого-нибудь из 1400 жителей городка.

В январе 2018 года власти Швейцарии приняли противоположный закон. Владельцам собак запретили применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Поправки в ветеринарные правила были приняты в целях улучшения обращения с представителями животного мира.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика