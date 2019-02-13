В городе во Франции собакам запретили лаять

В небольшом городке Фекьер на севере Франции запретили "длительный или повторяющийся лай". Распоряжение выпустил глава населенного пункта Жан-Пьер Эстьенн, сообщает портал "Мир 24".
"Город не имеет ничего против собак, но, когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать", – заявил мэр. Сейчас собаки в городе создают "невыносимые условия для жизни горожан".
Обсуждение проблемы началось после конфликта властей с одной из местных жительниц, которая содержит сразу несколько больших собак. Ее питомцы могли лаять и выть ночами напролет, а сама женщина никак не реагировала на замечания соседей и не выходила с ними на диалог.
Нарушителям грозит штраф 68 евро. Владельцам животных запрещается оставлять собак в закрытых помещениях без присмотра. Лающие собаки также должны содержаться внутри, если их поведение "мешает отдыху или расслаблению" кого-нибудь из 1400 жителей городка.
В январе 2018 года власти Швейцарии приняли противоположный закон. Владельцам собак запретили применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Поправки в ветеринарные правила были приняты в целях улучшения обращения с представителями животного мира.
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