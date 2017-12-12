Движение ХАМАС объявило начало третьей интифады

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Палестинское движение ХАМАС объявило третью интифаду после признания США Иерусалима израильской столицей.

Это необходимо для продолжения протестов и давления на Штаты с целью отмены решения, заявил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану. Протесты в секторе Газа в рамках начала интифады растут, сообщает РИА Новости. Это третья интифада, добавил он.

Первая палестинская интифада проходила с 1987 по 1991 год. Она была связана с борьбой палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада из-за посещения премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Она пошла на спад, но обстановка в зоне палестино-израильского конфликта до сих пор нестабильна.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС вывело на улицы Газа тысячи палестинцев для демонстрации против решения американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. По словам местных жителей, они отвергают его инициативу и считают восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса столицей Палестины навсегда.