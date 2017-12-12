Самолет А-50 вернулся в Иваново из Сирии

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся в Иваново после успешной работы в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет, который называют "летающим радаром", вылетел с аэродрома Хмеймим и уже прибыл на аэродром дислокации.

Ранее в Махачкалу вернулся батальон военной полиции Южного военного округа. Личный состав доставили двумя военными самолетами. В страну также вернулись бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по террористам в Сирии.

11 декабря президент Владимир Путин приказал выводить российские силы из Сирии. Он заявил о разгроме в Сирии основных группировок террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.