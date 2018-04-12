Меркель отказалась присоединяться к ударам по Сирии

12 апреля 2018, 16:51
Фото: ТАСС/DPA/Bernd von Jutrczenka
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном заявила, что ФРГ не присоединится к военным ударам по сирийскому правительству. Переговоры проходили в Берлине.
"Германия не примет участия в возможных – пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть – военных действиях", – цитирует канцлера ФРГ "Газета.ру".
Меркель подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на демонстрацию недопустимости использования химического оружия.
Поводом для возможного удара по правительственным войскам в Сирии стали сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 500 отравленных мирных жителях. Эту информацию опровергли в Минобороны РФ.
Дамаск также отрицает использование запрещенного вооружения в регионе. Власти Сирии пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия посетить Думу и провести расследование.
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