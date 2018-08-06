Роберт Редфод заявил о завершении карьеры в кино

6 августа, 20:52
Фото: AP/Invision/Andy Kropa
Американский актер Роберт Редфод принял решение прекратить сниматься в кино. Об этом 81-летний кинематографист рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.
"Я буду готовиться к пенсии, потому что я занимался этим с тех пор, как мне исполнился 21 год. Я подумал: "Все, хватит". И почему бы не уйти на оптимистичной и позитивной ноте?" – сказал он.
Одной из последних работ Редфорда в кино стала роль вора в криминальной драме "Старик и ружье" Дэвида Лоури. Премьера фильма состоится осенью 2018 года. В этой картине Редфорд также выступил в качестве со-продюсера.
Редфорда Редфорд получил в 1981 году премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура" за картину "Обыкновенные люди". В 2002 году кинематографист получил еще одну премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в сфере киноискусства.
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