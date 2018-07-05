Один человек погиб при крушении туристических судов около Пхукета

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Один человек погиб, еще 53 числятся пропавшими без вести после крушения туристического судна в районе острова Пхукет в Таиланде, сообщает Thai PBS. Данные получены у руководства спасательной операции.

Жертвой шторма стал турист из Китая. Тело найдено в воде, на путешественнике был надет спасательный жилет.

Поиски продолжаются. Их ведут военнослужащие и корабли третьего округа военно-морских сил Таиланда. Всего на борту утонувшего судна находилось 90 человек – преимущественно путешественники из Китая. Их сопровождали семь членов экипажа.

Сообщалось также об еще одном перевернувшемся судне с 39 туристами. Всех путешественников удалось спасти. В шторм попали и двое россиян на скутере, их также благополучно доставили на берег.

Как рассказала очевидец событий Ирина Халдон-Миронова, проживающая рядом с местом крушения кораблей на мысе Панва, шторм налетел внезапно, за несколько минут.

"Мы с супругом собирались выехать на рынок, была отличная погода. Пока мы спустились из квартиры, небо потемнело и мы решили отложить поездку. На суше был простой дождь, а море мы не узнавали, около нас не бывало штормов, а тут оно почернело и практически вскипело", – рассказала очевидец.

По ее словам, как только все стихло на береговую линию стали стекаться скорые, движение перекрыли. О том, что происходит спасатели почти ничего не сообщали. Сейчас на море видны десятки прожекторов, поиски пропавших путешественников продолжаются, отметила она.