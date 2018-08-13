Свиридов обсудил благоустройство дворов с жителями района Крылатское

13 августа, 18:50
Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Кандидат в мэры от "Справедливой России" Илья Свиридов обсудил с жителями столичного района Крылатское благоустройство дворов, передает Агентство "Москва".
По словам Свиридова, он приехал в Крылатское по приглашению москвичей и муниципальных депутатов, чтобы осмотреть двор дома № 34/2 на Рублевском шоссе, который находится в плохом состоянии. "Был построен подземный гараж. Местные власти обещали и гарантировали, что на крыше этого гаража будет разбито общественное дворовое пространство, детская площадка, лавочки", − пояснил кандидат в мэры. Он подчеркнул, что местные жители уже 20 лет ждут, чтобы двор благоустроили.
Свиридов пообещал включить двор в "Карту проблем Москвы", отметив, что эта частная проблема для местных жителей является очень насущной. "Я добьюсь того, чтобы здесь была разбита общественная дворовая территория", − заявил кандидат.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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