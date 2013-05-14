В пруду на юго-западе Москвы утонул человек

В пруду на юго-западе столицы утонул мужчина

На юго-западе Москвы утонул 30-летний москвич, купавшийся в пруду на Черноморском бульваре. Это первый в столице случай гибели человека на водоеме в этом году. По данным МЧС, в 2012 году в московских водоемах утонули более 50 человек. Основная причина трагических случаев - купание в нетрезвом состоянии в запрещенных местах.

Официально купальный сезон в Москве откроется 1-го июня.

Напомним, в этом году следить за безопасностью на воде и спасать отдыхающих будут представители трех служб: городской поисково-спасательной службы, госинспекции по маломерным судам и подразделений пожарно-спасательных центров. Помогать им будут общественные организации и добровольцы.

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