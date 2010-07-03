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12:35

Огромная очередь выстроилась к Лаврову после его выступления в штаб-квартире ООН

власть политика

12:35

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Огромная очередь выстроилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН. Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив к своему посту фотографии.

"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России", – написала она.

Зал, в котором позднее прошла пресс-конференция Лаврова, также был полностью заполнен. Министр поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям РФ по международным проблемам.


До 30 сентября в Нью-Йорке проходят общие прения 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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