Огромная очередь выстроилась к Лаврову после его выступления в штаб-квартире ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Огромная очередь выстроилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН. Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив к своему посту фотографии.

"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России", – написала она.

Зал, в котором позднее прошла пресс-конференция Лаврова, также был полностью заполнен. Министр поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям РФ по международным проблемам.



До 30 сентября в Нью-Йорке проходят общие прения 74-й сессии Генассамблеи ООН.