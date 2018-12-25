Яровая разработала проект об освобождении студентов от уплаты налога с матпомощи

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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, которым предлагается освобождать студентов и аспирантов от уплаты налогов при оказании им материальной помощи, сообщает Агентство "Москва".

Она напомнила, что сейчас от налогообложения освобождается материальная помощь в сумме не более четырех тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту.

Также, отметила Яровая, не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. При этом вузы и колледжи выделяют средства на оказание матподдержки нуждающимся студентам. Она подчеркнула, что по своей правовой природе такая помощь не отличается от помощи сотрудникам, но при этом подлежит обложению НДФЛ.

Яровая считает, что это несправедливо, поэтому разработала такой законопроект. Он уже получил предварительную поддержку профильных ведомств.