Яровая разработала проект об освобождении студентов от уплаты налога с матпомощи

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, которым предлагается освобождать студентов и аспирантов от уплаты налогов при оказании им материальной помощи, сообщает Агентство "Москва".
Она напомнила, что сейчас от налогообложения освобождается материальная помощь в сумме не более четырех тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту.
Также, отметила Яровая, не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. При этом вузы и колледжи выделяют средства на оказание матподдержки нуждающимся студентам. Она подчеркнула, что по своей правовой природе такая помощь не отличается от помощи сотрудникам, но при этом подлежит обложению НДФЛ.
Яровая считает, что это несправедливо, поэтому разработала такой законопроект. Он уже получил предварительную поддержку профильных ведомств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.