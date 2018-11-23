Верховный суд разрешил забирать единственное жилье у банкротов

23 ноября 2018, 12:45
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Верховный суд России разрешил забирать единственное жилье у граждан-банкротов, включать его в конкурсную массу и продавать с торгов. Это следует из решения ВС РФ по делу Анатолия Фрущака.
Как сообщает "Интерфакс", таким образом коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою квартиру от реализации.
В апреле 2017 года Фрущак, который должен своему кредитору 13 миллионов рублей, направил в Арбитражный суд столицы заявление с просьбой признать его банкротом. Суд удовлетворил эту просьбу и ввел процедуру продажи его имущества. Однако должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его квартиры. Ходатайство было удовлетворено.
Однако по мнению кредитора Фрущака, банкротство было специально инициировано должником, чтобы воспользоваться статьей 446 ГПК РФ об имущественном иммунитете. В результате коллегия по экономическим спорам ВС отменила акты нижестоящих судов.
Эксперты считают, что это решение может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья.
По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в последние годы в России растет число граждан-банкротов.
Специалисты также отмечают, что процедуру банкротства проходит все больше физических лиц. Для многих это становится шансом практически начать новую жизнь, поскольку в 90 процентах случаев суды полностью списывают все задолженности.
По мнению экспертов, рост количества людей, проходящих процедуру банкротства, может сказаться на рыночной стратегии банков. Кредитные организации могут начать более строго относиться к выдаче займов и ужесточить требования для их получения.
Процедура признания физических лиц банкротами была введена в 2015 году. Статус получается по суду. Финансово несостоятельны граждане, которые хотят быть признаны банкротами должны подать заявление в ФНС. Услуга облагается пошлиной. Изначально она составляла шесть тысяч рублей, а с 2017 года была уменьшена до 300 рублей.
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