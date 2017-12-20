Депутаты Госдумы приняли закон о сроках задержания нетрезвых граждан

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Граждан в состоянии алкогольного опьянения будут задерживать не более чем на 48 часов. Такой законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

В пояснении отмечается, что человека нельзя задерживать более 48 часов до судебного решения. Эта норма прописана в Конституции РФ. Ранее срок задержания начинали отсчитывать не с момента поступления, а только после того, как гражданин протрезвеет, сообщает РИА Новости.

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в России предложили восстановить вытрезвители, которые упразднили во время реформы МВД. Их функции были переданы в медицинские учреждения.

В настоящий момент полицейские могут доставлять нетрезвых в отделения или больницы, если на пьяных поступают жалобы от сожителей.