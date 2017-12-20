Депутаты Госдумы приняли закон о сроках задержания нетрезвых граждан

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Граждан в состоянии алкогольного опьянения будут задерживать не более чем на 48 часов. Такой законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
В пояснении отмечается, что человека нельзя задерживать более 48 часов до судебного решения. Эта норма прописана в Конституции РФ. Ранее срок задержания начинали отсчитывать не с момента поступления, а только после того, как гражданин протрезвеет, сообщает РИА Новости.
Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в России предложили восстановить вытрезвители, которые упразднили во время реформы МВД. Их функции были переданы в медицинские учреждения.
В настоящий момент полицейские могут доставлять нетрезвых в отделения или больницы, если на пьяных поступают жалобы от сожителей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: