Расчеты МЧС примут участие в Параде Победы на Красной площади

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Курсанты учебных заведений МЧС примут участие в параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Газета.ру".

Ранее в некоторых СМИ говорилось, что парадный расчет МЧС могут исключить из состава участников из-за того, что курсанты академии МЧС поддержали учащихся Ульяновского института гражданской авиации, снявших клип на песню Satisfaction.

Однако, как сообщили в Минобороны, на совещании, посвященном подготовке Парада, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу решил допустить курсантов.

Впервые в 2018 году по Красной площади пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии, среди которых будут "Тигр", Урал-432009 и "Патруль". За колонной Росгвардии можно будет увидеть автономные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет комплекса "Ярс" в сопровождении автомобилей спецназначения "Тигр-М", а после – бронетранспортеры "Бумеранг" с флагами видов вооруженных сил.