МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Полиция предложила ужесточить наказание за изготовление или сбыт поддельных документов, сообщает ТАСС.
Согласно подготовленному МВД проекту поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, за подделку документов предлагается увеличить срок заключения с двух до трех лет. Либо наказывать предлагают принудительными работами на срок до трех лет.
За хранение в целях использования или сбыта поддельных документов предлагается сажать в колонию на срок до одного года. В настоящее время за это грозит либо арест на полгода, либо наказание, не связанное с лишением свободы.
В полиции сообщают, что количество преступлений, связанных с подделкой документов, в последние годы снизилось, и, несмотря на это, оно остается стабильно высоким. В 2014 году зарегистрировано почти 40 тысяч таких преступлений, в 2015 году – около 39 тысяч, в 2016 году – более 33,7 тысячи.
Также МВД предлагают признавать незаконным предпринимательство, осуществляемое без аккредитации в случаях, если она требуется.
Как говорится в сообщении, широкое распространение получила практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов. Это не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: