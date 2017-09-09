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Москва 24

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Политика

09 сентября 2017, 14:49

МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов

власть

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция предложила ужесточить наказание за изготовление или сбыт поддельных документов, сообщает ТАСС.

Согласно подготовленному МВД проекту поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, за подделку документов предлагается увеличить срок заключения с двух до трех лет. Либо наказывать предлагают принудительными работами на срок до трех лет.

За хранение в целях использования или сбыта поддельных документов предлагается сажать в колонию на срок до одного года. В настоящее время за это грозит либо арест на полгода, либо наказание, не связанное с лишением свободы.

В полиции сообщают, что количество преступлений, связанных с подделкой документов, в последние годы снизилось, и, несмотря на это, оно остается стабильно высоким. В 2014 году зарегистрировано почти 40 тысяч таких преступлений, в 2015 году – около 39 тысяч, в 2016 году – более 33,7 тысячи.

Также МВД предлагают признавать незаконным предпринимательство, осуществляемое без аккредитации в случаях, если она требуется.

Как говорится в сообщении, широкое распространение получила практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов. Это не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение.

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