В Центробанке рассказали об изменениях в ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территориальный коэффициент могут отменить в полисах ОСАГО к 2020 году. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

Он привел в пример ситуацию, когда житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей. А в нескольких километрах от него водитель платит 1,98 тысячи, поскольку его поселок находится в Курганской области.

Коэффициент мощности могут отменить в 2021 году. Мощность самых распространенных автомобилей – от 71 до 100 лошадиных сил, для них по-прежнему действует повышающий тариф.

По словам представителя Центробанка, компании сами будут решать как действовать в этой ситуации, с учетом марки автомобиля или характеристики водителя.

Ранее Центробанк изменил правила заключения электронного договора ОСАГО. Поправки призваны сделать сервис электронных продаж более удобным для водителей.

Кроме того, они должны снизить злоупотребления со стороны участников страхового рынка и помочь в борьбе с мошенничеством.