Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Станислава Говорухина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Станислава Говорухина в связи с его смертью, сообщает Агентство "Москва".

Режиссер, скончавшийся 14 июня, был депутатом Госдумы от "Единой России" и возглавлял комитет по культуре.

Советский и российский актер, кинорежиссер,политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. Самыми известными режиссерскими работами Говорухина стали фильмы "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя", "Конец прекрасной эпохи" и другие.

Он активно участвовал в политической жизни страны. 8 декабря 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.