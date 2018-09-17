Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП с участием грузовика

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Оперный певец Михаил Луконин погиб в результате аварии на трассе Псков-Санкт-Петербург.

Как сообщает сайт "Комсомольской правда", ДТП произошло на 165 километре трассы Псков – Санкт-Петербург. Машина Луконина стояла на светофоре, когда в нее на полном ходу врезалась фура.

Михаил Луконин известен как автор песен к знаменательным датам, событиям, связанным с историей Санкт-Петербурга. Также он был знаменит как драматический артист.

В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинирован на премию Грэмми.

Баритон окончил Горьковское музыкальное училище и горьковскую консерваторию имени Глинки по классу сольного пения, еще студентом стал солистом Оперного театра.

Ранее сообщалось о кончине старейшего актера Русского театра драмы Карелии Геннадия Мелехина.