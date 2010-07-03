Генерал Бобков умер в одном из госпиталей Москвы

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В столице в возрасте 93 лет ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. О его смерти сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах и на семью генерала.

Родственники Бобкова рассказали, что генерал скончался в реанимации больницы на Щукинской около 8 утра. Пока причина его смерти неизвестна.

Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен, служил в органах государственной безопасности с 1945 года. В 1969 году возглавил пятое управление КГБ СССР. Управление отвечало за борьбу с идеологическими диверсиями.

В 1983 году стал заместителем председателя КГБ, в 1985 году – первым заместителем. Филипп Бобков награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Славы III степени.