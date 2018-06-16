Скончался знаменитый дирижер Геннадий Рождественский

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Московской консерватории.

Отмечается, что о месте и времени прощания с режиссером будет сообщено дополнительно.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания со Станиславом Говорухиным. Попрощаться с режиссером приехал Владимир Путин. Президент подошел к гробу покойного, а после поговорил с родственниками режиссера и выразил им свои соболезнования.

Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.