Скончался двукратный вице-чемпион мира по футболу Вим Сюрбир

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Аякс"

Скончался бывший защитник сборной Нидерландов по футболу и амстердамского футбольного клуба "Аякс" Вим Сюрбир.

Как сообщает официальный сайт команды, Сюрбир ушел из жизни в возрасте 75 лет.

"Аякс" в воскресенье был шокирован новостью о смертью бывшего игрока Вима Сюрбира", – сообщается на сайте.

В составе "Аякса" Сюрбир сыграл свыше 500 матчей в период с 1964 по 1977 годы. Футболист 7 раз становился чемпионом страны, еще 3 раза поднимал над своей головой Кубок европейских чемпионов (кубок Лиги чемпионов. – Прим. ред.).

За сборную Нидерландов Сюрбир сыграл 60 матчей, забив три гола. Футболист также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира – в 1974 и 1978 годах.