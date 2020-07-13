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Спорт

06:26

Скончался двукратный вице-чемпион мира по футболу Вим Сюрбир

утраты спорт

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Аякс"

Скончался бывший защитник сборной Нидерландов по футболу и амстердамского футбольного клуба "Аякс" Вим Сюрбир.

Как сообщает официальный сайт команды, Сюрбир ушел из жизни в возрасте 75 лет.

"Аякс" в воскресенье был шокирован новостью о смертью бывшего игрока Вима Сюрбира", – сообщается на сайте.

В составе "Аякса" Сюрбир сыграл свыше 500 матчей в период с 1964 по 1977 годы. Футболист 7 раз становился чемпионом страны, еще 3 раза поднимал над своей головой Кубок европейских чемпионов (кубок Лиги чемпионов. – Прим. ред.).

За сборную Нидерландов Сюрбир сыграл 60 матчей, забив три гола. Футболист также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира – в 1974 и 1978 годах.

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