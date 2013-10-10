Скончался чемпион СССР по хоккею Анатолий Егоров

Экс-хоккеист московского "Динамо" Анатолий Егоров скончался на 83-м году жизни. В составе "бело-голубых" Егоров становился чемпионом СССР по хоккею. О кончине бывшего хоккеиста сообщил сайт "Динамо".

Анатолий Егоров родился в 1930 году. На протяжении своей карьеры он выступал за столичные клубы "Спартак" и "Динамо".

В 1953 году Егоров стал обладателем Кубка СССР в составе "Динамо", а спустя год выиграл с "бело-голубыми" чемпионат СССР.

После завершения карьеры Егоров тренировал "Спартак", а затем некоторое время работал в сборной СССР и команде Польше.