Скончался основатель музыкальной группы The Sweet

Фото: скриншот видео youtube.com/The Sweet [Band]

Британский музыкант Стив Прист, основатель группы The Sweet, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает News.ru.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сегодня в 8:25 Стив Прист, основатель The Sweet, скончался. У него остались жена Морин, три дочери – Лиза, Даниэлла и Мэгги, а также внуки – Джордан, Джейд и Хэйзел", – говорится в сообщении группы.

Прист основал The Sweet в 1968 году. Коллектив записал девять студийных альбомов, а в 1982 году группа распалась. В 2008 году The Sweet возобновила концертную деятельность, но из прежних участников остался только сам Прист.