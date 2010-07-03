Умерла актриса Надежда Чередниченко

Фото: кадр из фильма “Первая перчатка”, режиссер Андрей Фролов
Актриса театра и кино Надежда Чередниченко скончалась в США в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
По информации родственников Чередниченко, заслуженная артистка РСФСР умерла 14 июня на 92-м году жизни. Как отметили в Союзе кинематографистов, актриса всегда останется для них "неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты".
Надежда Чередниченко – выпускница Всесоюзного государственного института кинематографии и института имени Гнесиных по классу вокала. В 1946 году она дебютировала в роли Нины Грековой в фильме Андрея Фролова "Первая перчатка". Свои главные кинороли актриса сыграла в период с 1954 по 1960 год. Она снялась в спортивной драме Владимира Гончукова "Чемпион мира", в картине Владимира Брауна "Матрос Чижик", в военной драме Михаила Винярского "Координаты неизвестны".
С 1949 по 1983 год Чередниченко работала в Центральной студии киноактера, а затем в Театре-студии киноактера. Она также выступала как певица с концертами классического репертуара.
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