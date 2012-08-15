В Медведково состоится турнир по уличному баскетболу

С 18 по 19 августа в Медведково пройдет турнир по уличному баскетболу Slamdunk Party Moscow 2012. Это уже девятый по счету турнир, проходящий под лозунгом "Баскетбол - каждому!".

Как и в предыдущие годы, участников ждут два дня баскетбольных сражений. В турнире примут участие 48 команд, составленных из москвичей и гостей из разных уголков России, сообщает баскетбольный портал slamdunk.ru.

С учетом зрителей вовлеченными в соревнования окажутся более 300 человек.

Изюминкой этого года станет шоу известных данкеров Дмитрия Smoove Кривенко и Александра Shal Шалыгина. Также зрители станут свидетелями фристайл-баттла между командами из Москвы, Санкт-Петербурга и Украины.

Организаторы обещают дополнить незабываемую атмосферу баскетбольного праздника звуками фанка и хип-хопа, а также старыми и новыми знакомствами.

Местом проведения соревнований станет площадка "Под крышей", которая находится по адресу: проезд Шокальского, дом 30. Мероприятие начнется в 12.00.