Новый четырехзвездочный отель открылся на востоке Москвы

Новый четырехзвездочный отель на 110 номеров открылся 27 мая на востоке Москвы.

В преддверии проведения чемпионатов мира по хоккею (в 2016 году) и футболу (в 2018 году), на которые приедут миллионы туристов, продолжается работа по строительству новых гостиниц разных ценовых категорий.

В 2014 году в городе открылись восемь гостиниц на 149 апартаментов и 1724 места. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию еще 18 новых отелей на 4515 мест, сообщает пресс-служба департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.