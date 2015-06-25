К чемпионату мира по футболу в Москве построят около 60 отелей

Около 60 гостиниц уровня три, четыре и пять звезд возведут в столице к чемпионату мира по футболу 2018 года. Новые отели смогут вместить порядка 13 тысяч туристов. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в интервью агентству "Интерфакс".

По его словам, в Москве действует программа, направленная на развитие гостиничной сети. "Мы стараемся не привязываться в своих планах к 2018 году, а работать на долгосрочную перспективу", – уточнил он.

Часть отелей будут построены на территориях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Под их строительство выделят около 500 тысяч квадратных метров.

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 гостиничных комплексов на 4200 мест, что на пять больше, чем в 2014 году.

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года официальный статус звездности получили 154 столичные гостиницы, в том числе "пять звезд" – 20 гостиниц, "четыре звезды" – 39 гостиниц, "три звезды" – 54 гостиницы, "две звезды" – 22 гостиницы, "одна звезда" – четыре гостиницы, без звезд и мини-отели – 15 гостиниц.

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